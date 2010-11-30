Генсек ООН отмечает большую роль Украины в мире

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун отмечает большую роль Украины в поддержке усилий Объединенных Наций в решении актуальных проблем, которые на современном этапе встают перед мировым сообществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек ООН заявил сегодня во время рабочей встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Астане.

«Я очень благодарен Вам за значительную поддержку усилий ООН», - подчеркнул ПАН Ги Мун.

Он также подтвердил свое участие в международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, которая состоится в апреле 2011 года в Киеве под эгидой ООН.

Со своей стороны, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил генсека ООН за поддержку этого мероприятия.

«Ваше участие будет важным для Украины, ведь мы готовим к принятию ряд решений относительно укрепления ядерной безопасности и нераспространения ядерных материалов. И в контексте этих решений важно взаимодействие Украины и ООН», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие возможные пути урегулирования Приднестровского конфликта в формате «5+2» в связи с завершением парламентских выборов в Молдове.

Также во время встречи речь шла об участии Украины в миротворческих операциях под эгидой ООН.