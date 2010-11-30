Президенту Румынии некомфортно из-за российских войск в Севастополе

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ заявил, что Бухарест не доверяет России из-за присутствия российских войск рядом с румынской границей, в Приднестровье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Мы не чувствуем себя комфортно, так как российские войска развернуты вдоль нашей северной границы - в Приднестровье. Нас совсем не устраивает и факт продления Россией договора о базировании ее флота в Севастополе», - заявил Т.БЭСЕСКУ в интервью румынской газете Romania Libera.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в непризнанном Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии РФ и насчитывает около 1,5 тысячи военнослужащих. Основными задачами ОГРВ являются подготовка военнослужащих для участия в миротворческой операции и охрана складов с боеприпасами в Колбасном, в 120 километрах севернее Тирасполя.

По оценке специалистов, на складах ОГРВ остается порядка 19 тысяч тонн боеприпасов. Для их вывоза потребуется не менее 35 эшелонов. Планомерный вывоз военного имущества из Приднестровья в Россию был приостановлен в конце 2003 года из-за очередного витка напряженности в отношениях Кишинева и Тирасполя, вызванного срывом подписания меморандума об урегулировании приднестровской проблемы.

Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют Совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 - приднестровских, 355 - молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

По мнению Т.БЭСЕСКУ, не больше доверия к Бухаресту и у Москвы.

«Если Россия так дружелюбно относится к государствам Черного моря, почему тогда ей нужен такой большой флот в таком маленьком море?», - задается вопросом Т.БЭСЕСКУ.

Напомним, 21 апреля 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

Основными задачами Черноморского флота России в настоящее время являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие), отмечает российское агентство.