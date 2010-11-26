В Индии суд арестовал 4 моряков-украинцев

Четверо украинских моряков с судна Dynamic Striker, задержанного ВМС Индии, арестованы судом Мумбая до 2 декабря, им предъявлены серьезные обвинения, сообщает Газету.ру со ссылкой на редактора «Морского бюллетеня» Михаила ВОЙТЕНКО.

«Арестованы капитан, старший помощник, старший механик и, видимо, боцман. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Индии», – сообщил М.ВОЙТЕНКО. По его данным, моряков обвиняют в преступном сговоре и групповом преступлении, в препятствии правоохранительным органам, а также в действиях, угрожавших жизни и безопасности других людей, насилии в отношение представителя власти.

Еще одна статья – преступное нарушение обязательств перед работодателем. «Странная потому, что если это так, то значит судовладелец открестился от моряков», – уточняет М.ВОЙТЕНКО.

Экипаж Dynamic Striker – 22 человек, граждане России и Украины. Во вторник ВМС Индии вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы задержать балкер (судно для перевозки насыпных грузов), который без разрешения покинул порт Мумбаи. На поиски и перехват судна были брошены самолеты, вертолеты и корабли, власти оповестили о беглеце всех рыбаков. Когда балкер обнаружили, с ним попытались связаться, однако судно на запросы не отвечало. Индийским военным пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. Балкер с грузом угля на сумму 1,7 млн. долл. прибыл в порт Мумбаи 28 октября из Хорватии.