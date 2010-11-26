Госдума РФ признала Катынскую трагедию преступлением Сталина

Государственная дума России признала Катынскую трагедию преступлением сталинизма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие заявление сегодня принял российский парламент. Данный документ отказалась поддержать фракция КПРФ.

«Семьдесят лет назад были расстреляны тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР. В официальной советской пропаганде ответственность за это злодеяние, получившее собирательное название Катынской трагедии, приписывалась нацистским преступникам», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в начале 1990-х годов было признано, что массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало «актом произвола тоталитарного государства». Согласно опубликованным материалам из секретных архивов, Катынское преступление было совершено по прямому указанию Иосифа Сталина и других советских руководителей, подчеркивают авторы документа.

Госдума РФ выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Отмечается, что копии многих документов, хранившихся в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС, уже переданы польской стороне. Депутаты Госдумы уверены, что эта работа должна быть продолжена. «Необходимо и дальше изучать архивы, выверять списки погибших, восстанавливать честные имена тех, кто погиб в Катыни и других местах, выяснять все обстоятельства трагедии», - говорится в документе.

«Разделяя скорбь польского народа», нужно помнить и о том, что в Катынских рвах покоятся и тысячи советских граждан, уничтоженных сталинским режимом в 1936-1938 годах, отмечают российские парламентарии. Рядом находятся и могилы советских военнопленных, расстрелянных гитлеровскими палачами в годы Великой Отечественной войны.

«Наши народы заплатили огромную цену за преступления тоталитаризма. Решительно осуждая режим, пренебрегавший правами и жизнью людей, депутаты Государственной Думы от имени российского народа протягивают руку дружбы польскому народу и выражают надежду на начало нового этапа в отношениях между нашими странами, которые будут развиваться на основе демократических ценностей», - сказано в документе.

По мнению российских депутатов, это будет лучшим памятником жертвам Катынской трагедии, которых уже с исчерпывающей очевидностью реабилитировала сама история, воинам-красноармейцам, погибшим в Польше, советским солдатам, отдавшим свои жизни за ее освобождение от гитлеровского нацизма.

Справка УНИАН. Советский НКВД весной 1940 года расстрелял более 20 тыс. пленных граждан Польши, в т.ч. в Катыни на территории современной Российской Федерации. Пленных поляков расстреливали также в других республиках СССР, в том числе на территории нынешней Украины, в частности в Харькове и под Киевом.