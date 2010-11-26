Медведев: участие Киева в НАТО рушит пространство безопасности в Европе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что интеграция Украины в НАТО разрушает пространство безопасности в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по итогам заседания межгосударственной комиссии.

«Безусловно, отношение между нашими странами зависят от того, в каких альянсах мы принимаем участие. У нас всегда была простая позиция по поводу участия Украины в Североатлантическом альянсе – мы считаем, что это разрушает пространство безопасности в Европе», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также напомнил, что Россия всегда говорила о том, что для нее это существенный вопрос. По его мнению, внеблоковый статус Украины является абсолютно оправданным. При этом он напомнил, что об этом он сказал во время выступления на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне.