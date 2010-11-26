Турция намерена открыть генконсульство в Симферополе

Турция намерена открыть в Симферополе Генеральное консульство.

Об этом заявил турецкий министр промышленности и торговли Нихат ЭРГЮН на встрече с исполняющим обязанности Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Виктором ПЛАКИДОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского представительства главы государства, по мнению Н.ЭРГЮНА, открытие генконсульства будет способствовать налаживанию двусторонних связей. Турецкий министр не уточнил сроки открытия.

Сейчас в Крыму функционирует почетное консульство Турции.

Н.ЭРГЮН также подтвердил готовность турецких деловых кругов к сотрудничеству с крымчанами. «Мы - добрые соседи, между нами только Черное море. Мы видим большой потенциал Крыма и готовы делиться опытом. Мы видим перспективу в развитии логистического направления, внедрении опыта технопарков, создания платформы в развитии малого и среднего бизнеса. Турецкие инвесторы готовы прийти в Крым», - сказал министр промышленности и торговли Турции, прибывший на полуостров для участия в Черноморском экономическом форуме, который открывается 26 ноября в Ялте.