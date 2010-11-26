В Москве состоялись российско-украинско-немецкие консультации

25 ноября в Министерстве иностранных дел России состоялись российско-украинско-немецкие консультации по проблематике приднестровского урегулирования.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации МИД РФ, в ходе консультаций были затронуты вопросы современного состояния дел в переговорном процессе, обсуждены перспективы возобновления неофициальных переговоров в формате «5 плюс 2».

Участники консультаций были приняты статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ и заместителем секретаря Совета безопасности России Юрием ЗУБАКОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, незадолго до распада СССР пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а следовательно - независимой Приднестровской Молдавской Республики с центром в Тирасполе. Власти Молдовы не согласились с таким решением и попробовали ввести войска в непризнанную республику, после чего начался вооруженный конфликт, который продолжался несколько месяцев.

Переговоры при участии международных посредников в формате ”5+2” (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также в качестве наблюдателей - ЕС и США) по поиску разрешения приднестровской проблемы в феврале 2006 года зашли в тупик, а затем были приостановлены. Вместе с тем консультации в этом формате периодически проводятся.