Как привлечь в экономику деньги заробитчан?

В Молдавии состоялся официальный запуск пилотной программы PARE 1+1, направленной на стимулирование притока в экономику страны средств, заработанных молдавскими трудовыми мигрантами.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве, программа предусматривает, что за каждый инвестированный лей (1 долл. - 11,95 лея) из заработанных за рубежом средств молдавские гастарбайтеры или их родственники первой степени будут получать 1 лей от правительства при условии, что эти средства направляются на создание или развитие предприятия с частным уставным капиталом.

Максимальный размер гранта, выделяемого правительством Молдавии на эти цели, составляет пока 200 тыс. леев (17 тыс. долл.), но в будущем может быть увеличен.

Власти будут также оказывать трудовым мигрантам всевозможную информационную, консультационную поддержку для развития собственного дела, информировать, в том числе п дипломатическим и другим каналов о положении дел в экономике, о возможностях инвестирования.

Цель программы PARE 1+1 - привлечение в экономику средств граждан Молдавии, работающих временно за рубежом, путем их интеграции в экономику страны, вовлечение в прямое или косвенное участие в реализации экономических проектов.

Планируется, что реализация программы PARE 1+1 позволит увеличить объем инвестиций в национальную экономику, создать и развивать малые предприятия, в том числе 70% в сельской местности, поможет сокращению безработицы и эмиграции.

Программа PARE 1+1 является пилотной. Она была разработана с учетом практик стран, прошедших через аналогичные этапы развития экономики и реформы, и будет софинансироваться рядом международных организаций. Программа будет внедряться в период 2010-2012 гг. Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий.

По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют около 25% ВВП страны. Согласно официальным данным, за границей работает около 630 тыс. граждан Молдавии, но по неофициальным данным их количество превысило 1 млн человек.

Согласно соцопросу, около 70% молдавских трудовых мигрантов намерены вернуться с заработков домой, а 10-15% из них готовы вложить заработанные средства в собственное дело.