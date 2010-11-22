Язык довел министра юстиции Японии до отставки

Министр юстиции Японии МИНОРУ Янагида подал в отставку после своих недавних высказываний. Речь идет о его словах относительно нынешней работы в правительстве.

Как сообщает радио “Свобода”, он, в частности, сказал, что, отвечая на вопросы законодателей, может как министр использовать всего лишь две фразы - "Я не комментирую некоторые темы" и "Мы действуем в соответствии с законом и фактами".

Депутаты японского парламента были возмущены заявлением министра и потребовали его ухода с занимаемого поста.