В Москве проходит акция против политических репрессий

14:07, 14 ноября 2010
Мир
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"Против журналистов и экологов идет война"

В центре Москвы, на Чистопрудном бульваре возле памятника Грибоедову, начался митинг против политических репрессий, согласованный с префектурой Центрального округа, сообщает Би-би-си.

Как рассказала радиостанции "Эхо Москвы" лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, цель акции – привлечь внимание общественности и властей к тому, что против журналистов и экологов "ведется настоящая война".

На митинге обсуждается дело корреспондента "Коммерсанта" Олега Кашина и другие нападения на журналистов.

Сообщается, что собралось более 400 человек. Они свистят в свистки наподобие милицейских и скандируют "Долой политический бандитизм" и "Нет справедливости – нет мира".

 

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