Дипломаты США и Польши обсудят сотрудничество НАТО с Украиной
И программу ЕС "Восточное партнерство"
Сотрудничество НАТО с Украиной и реализация новой политики Европейского Союза „Восточное партнерство” станет одной из тем стратегических переговоров Польши и США 28 октября в Варшаве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства иностранных дел.
Согласно сообщению, главной темой заседания польских и американских дипломатов, которые состоятся в рамках так называемого польско-американского стратегического диалога, будет подготовка к саммиту НАТО в ноябре и приоритеты Польши во время председательствования в Совете Евросоюза в 2011 году.
Стороны также обсудят новую стратегическую концепцию НАТО, ситуацию в Афганистане, сотрудничество с Россией и Беларусью, а также польско-американское сотрудничество в области энергетики.