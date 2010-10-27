Дипломаты США и Польши обсудят сотрудничество НАТО с Украиной

21:29, 27 октября 2010
Мир
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И программу ЕС "Восточное партнерство"

Сотрудничество НАТО с Украиной и реализация новой политики Европейского Союза „Восточное партнерство” станет одной из тем стратегических переговоров Польши и США 28 октября в Варшаве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, главной темой заседания польских и американских дипломатов, которые состоятся в рамках так называемого польско-американского стратегического диалога, будет подготовка к саммиту НАТО в ноябре и приоритеты Польши во время председательствования в Совете Евросоюза в 2011 году.

Стороны также обсудят новую стратегическую концепцию НАТО, ситуацию в Афганистане, сотрудничество с Россией и Беларусью, а также польско-американское сотрудничество в области энергетики.

 

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