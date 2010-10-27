Отмена визового режима будет обсуждаться на саммите ЕС-Украина

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется, что План действий по отмене визового режима станет главным документом саммита ЕС-Украина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам по завершении программы своего пребывания в Брюсселе с рабочим визитом.

"Было решение на уровне министров иностранных дел, которое было достигнуто вчера. Так что мы исходим из того, что этот план будет основным из тех документов, которые будут приняты на нашем саммите", - сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что вопрос либерализации визового режима для ряда стран - членов ЕС является достаточно сложным.

Вместе с тем, по словам К.ГРИЩЕНКО, статистика свидетельствует о том, что нарушений визового режима в последние годы гражданами Украины стало меньше.

Кроме того, по его словам, в пользу Украины играет и изменение подходов стран - членов ЕС к мигрантам.

"Изменение подходов к необходимости принимать больше людей, которые потом становятся очень важными элементами экономического, социального развития этих стран, - вот изменение этого менталитета - также работает на то, чтобы больше открывать не только для Украины, и для других стран возможности для безвизовых путешествий во время кратковременных поездок", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр также отметил, что не видит ничего страшного в том, что для Украины не будет автоматизма в выполнении Плана действий по введению безвизового режима.

"Они хотят оставить возможность отслеживать и реализацию даже того, что формально уже вполне обеспечено, но практика также играет определенную роль", - сказал украинский министр.

Он также сообщил, что в ходе сегодняшних политических консультаций с представителями внешнеполитического блока ЕС обсуждались, в частности, вопросы расширения зоны малого пограничного контроля, возможность осуществления совместного пограничного контроля, по меньшей мере, на время Евро-2012.

"Это непростые вещи, поскольку они касаются определенных соглашений, которые в рамках Шенгенской зоны достаточно сложно давались, и которые они внутри не готовы ворошить, потому что будет возникать много других идей. Но, вместе с тем, нас, наши подходы воспринимают с пониманием, это логично", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Совет иностранных дел ЕС принял выводы о "Восточном партнерстве", в которых, в частности, описал общие черты Плана действий для Украины.

Согласно утвержденным Выводам, План действий будет двухфазным и содержать два типа контрольных показателей: предварительные показатели в сфере рамочной политики (законодательство и планирование), а также более специфические показатели в сфере эффективной и постоянной реализации законодательных изменений на практике.

Проект Плана действий должен учитывать оценки экспертов, полученные в ходе подготовительной стадии визового диалога, а также сопровождаться предварительной оценкой последствий возможной будущей либерализации визового режима.

Еврокомиссия будет информировать Совет ЕС о выполнении первого списка контрольных показателей (в сфере рамочной политики) с тем, чтобы принять решение о переходе к оценке соответствия второму списку более специфических контрольных показателей.

При этом Евросоюз не обещает автоматизма при отмене краткосрочных виз.

ЕС и Украина начали безвизовый диалог в конце 2008 года. В мае этого года стороны согласились разработать План действий по отмене визового режима.