Черноморский флот никому не может угрожать

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверил депутатов Европарламента в том, что Черноморский флот РФ в Севастополе никому не угрожает.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

"Я думаю, что Черноморский флот не является реальной угрозой ни для кого, потому что большинство судов имеют 40 лет и более. Предполагается, что они будут заменены, однако в действительности они не могут угрожать НАТО", - сказал глава МИД Украины, отвечая на вопросы депутатов.

"Это местный флот для местных целей", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада ратифицировала подписанное президентами Украины и России 21 апреля соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму как минимум на 25 лет в обмен на 30% скидку на российский газ.

В тот же день соглашение ратифицировал российский парламент.