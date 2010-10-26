В Германии бастуют железнодорожники

В Германии сегодня утром начались предупредительные забастовки железнодорожников.

Об этом сообщается на сайте «Немецкой волны».

Стачка затронула и пригородное, и междугороднее сообщение.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на агентство AFP, наиболее сильно акциями протеста охвачены Бавария и Северный Рейн – Вестфалия. Бастуют работники пригородных и междугородних поездов, а также депо и центров обслуживания.

По данным профсоюзов Transnet и GBDA, уже с утра работу прекратили сотни сотрудников концерна Deutsche Bahn (DB) и частных железнодорожных компаний. С помощью спорадических забастовок, которые будут проводиться весь день то в одном, то в другом регионе ФРГ, профсоюзы надеются вывести из тупика тарифные переговоры, следующий раунд которых запланирован на конец недели.

Профсоюзы добиваются единого тарифного соглашения для всей отрасли, чтобы предотвратить конкуренцию между железнодорожными компаниями, приводящую к снижению зарплаты. Зарплаты сотрудников частных компаний примерно на 20% ниже, чем в Deutsche Bahn, поясняет агентство Reuters.