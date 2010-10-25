В Польше назвали клеветой обвинения в подкупе чиновников УЕФА

Министерство спорта и Польская футбольная федерация считают клеветой обвинения в подкупе чиновников УЕФА для получения Украиной и Польшей права на проведение Евро-2012.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказали пресс-секретари Министерства спорта Якуб КВЯТКОВСКИЙ и Польской футбольной федерации (PZPN) Агнешка ОЛЕЙКОВСКА.

Собеседники агентства отметили, что ни министерство, ни PZPN не планируют обнародовать специальные заявления по поводу обвинений, а также не будут в суде добиваться опровержений.

„Это какая-то глупость... Это клевета, на которую жаль тратить свое время”, - сказал пресс-секретарь Министерства спорта.

„Сам генсек УЕФА ИНФАНТИНО говорил, что таких доносов есть целая масса, и что это из пальца высосанная клевета”, - добавила А.ОЛЕЙКОВСКА.

По ее словам, PZPN не получала никаких сигналов от УЕФА о расследовании возможной коррупции в этом деле.

Пресс-секретарь федерации также сообщила, что PZPN планирует направить УЕФА письмо, в котором попросит изложить официальную позицию в этом деле.

А.ОЛЕЙКОВСКА не исключила, что Европейская федерация футбола может подать в суд на представителя Кипра, который обвинил ее деятелей в коррупции.

„Мы спокойны, потому что ничего такого не было”, - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 24 октября немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что член правления футбольной ассоциации Кипра Спирос МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждает, что в коррупционной операции на сумму 11 млн. евро замешены пятеро членов исполкома УЕФА.

В УЕФА считают безосновательными обвинения в коррупции при определении стран, которые будут принимать финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года, сказал генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО,

Справка УНИАН. Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года. В прошлом году УЕФА утвердила организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.