Иран исламизирует некоторые "слишком западные" учебные дисциплины

Главный представитель Министерства образования Ирана заявил в воскресенье, что страна не позволит своим университетам преподавать некоторые дисциплины, если те выглядят «слишком западными», сообщает Радио "Свобода".

По его словам, которые цитирует местная пресса, будут пересмотрены учебные планы 12 общественных дисциплин в области права, равноправия женщин, прав человека, управления, социологии, философии, психологии или политологии.

Пересмотр будет сделан с целью привести учебные планы из этих дисциплин в соответствие с учением ислама.

Консервативные религиозные руководители Ирана часто обвиняют Запад в попытке повлиять на иранскую молодежь своей «упадочной» культурой и другими влияниями.