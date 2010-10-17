Dolce&Gabbana обвиняют в уклонении от уплаты налогов

04:02, 17 октября 2010
Мир
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По делу проходят основатели марки

По версии следствия, руководство одного из самых известных домов моды в мире занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов, в результате чего в итальянскую казну было недоплачено около миллиарда евро.

По данному делу проходят основатели знаменитой марки, итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, а также еще пять представителей этой группы.

Эхо Москвы

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