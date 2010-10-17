Молдова добилась огромного прогресса в отношениях с ЕС

Молдова добилась в 2010 г. впечатляющего, огромного прогресса в отношениях с Европейским союзом. Такое заявление сделал в Кишиневе директор по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Европейской комиссии Гуннар Виганд по завершению четвертого раунда переговоров по соглашению об ассоциации Молдова - Евросоюз. Он подчеркнул, что большинство разделов соглашения уже доработаны, а 13 января 2011 г. в Брюсселе пройдет пятый раунд переговоров, где будут обсуждаться оставшиеся пункты. В следующие недели ЕС представит Молдове ряд рекомендаций, касающихся переговоров о зоне свободной торговли.

Г.Виганд отметил, что представители Брюсселя и Кишинева уверенно ведут дискуссии по вопросу либерализации виз для молдавских граждан, и этот процесс будет для Молдовы короче, чем для других стран.

Представитель Еврокомиссии заявил также, что ЕС будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта. Он приветствовал тот факт, что Молдова ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, и стала 114-м государством - членом Международного уголовного суда. Г.Виганд подчеркнул, что это говорит об огромном шаге в процессе сотрудничества с ЕС.

Молдова и Европейский союз, напоминает РосБизнесКонсалтинг, начали переговоры о подписании соглашения об ассоциировании с ЕС в январе 2010 г., а 15 июня 2010 г. - переговоры о либерализации визового режима, конечной целью которых является предоставление гражданам Молдовы безвизового режима поездок в ЕС.