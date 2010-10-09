Медведеву предложили четырех кандидатов в мэры Москвы

Политическая партия «Единая Россия», которая имеет большинство в Московской городской думе, предложила Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ четыре кандидатуры на должность мэра Москвы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на встрече с Д.МЕДВЕДЕВЫМ глава высшего совета партии «Единая Россия» Борис ГРЫЗЛОВ назвал кандидатуры министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА, вице-премьера Сергея СОБЯНИНА, губернатора Нижегородской области Валерия ШАНЦЕВА и первого заместителя мэра Москвы Людмилу ШВЕЦОВУ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что каждый из названых чиновников способен возглавить Москву.

«Это большая ответственность. В рамках установленных законом процедур я продумаю окончательно свое решение и в установленном порядке внесу для того, чтобы Московская городская дума наделила полномочиями нового мэра города Москвы», - сказал он.

По словам Президента РФ, новый мэр должен поддерживать уровень жизни в столице, решать социальные проблемы, продолжать социальную политику.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что намерен встретиться с будущим мэром Москвы, чтобы обсудить проблемы столицы и пути их решения.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы».

«Отрешить ЛУЖКОВА Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в указе.

Д.МЕДВЕДЕВ назначил Владимира РЕСИНА временно исполняющим обязанности мэра Москвы на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями мэра Москвы.