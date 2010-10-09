В Испании раскрыли крупную сеть педофилов

Полиция Испании в ходе крупномасштабной операции арестовала 57 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии. Среди задержанных - бизнесмены, инженеры, студенты и полицейские.

Всего по стране было проведено 97 рейдов, передает Би-Би-Си.

В операции под названием "Нордик" участвовало 400 сотрудников национальной полиции и национальной гвардии Испании.

В ходе этой спецоперации испанские силы безопасности использовали разработанное норвежской полицией программное обеспечение, позволяющее отслеживать людей, которые обмениваются детской порнографией в так называемых пиринговых сетях. Пиринговые сети позволяют пользователями обмениваться файлами непосредственно друг с другом, минуя интернет-провайдеров.

Воспользовавшись программой норвежских коллег, испанские полицейские обнаружили в сети целую базу данных детской порнографии, насчитывающую более 800 файлов.

В дальнейшем оперативники установили местонахождение людей, регулярно скачивавших эти файлы, и задержали их. Больше всего арестов, отмечает испанская газета El Mundo, было проведено в Барселоне: там было выявлено 16 предполагаемых педофилов.

Среди задержанных - владельцы фирм, предоставлявших доступ в интернет, а также полицейские, прикрывавшие деятельность педофилов.

Кроме того, был задержан мужчина-садовник, который снимал на видео своих несовершеннолетних родственников (одному было 7, а другому - 14 лет) в сексуальных позах.

Еще 47 человек находятся под следствием по тому же делу.

За последние годы в Испании были арестованы сотни людей, замешанных в распространении детской порнографии. Самый большой полицейский рейд был проведен в октябре 2008 года, тогда задержали более 120 человек.