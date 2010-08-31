Нико Ланге: визит Януковича прошел без сюрпризов

Руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ считает, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ФРГ 30 августа прошел “без сюрпризов”.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник. “Этот визит был без сюрпризов, ничего неожиданного мы не увидели”, - сказал он.

Н.ЛАНГЕ также отметил, что выступает за более интенсивные политические отношения между ФРГ и Украиной. “Мы видим уже несколько лет очень интенсивное сотрудничество в сфере экономики, Германия является одним из крупнейших инвесторов Украины, очень интенсивные культурные отношения, а политические отношения последние 5-6 лет не очень интенсивные”, - сказал он.

Н.ЛАНГЕ надеется, что визит В.ЯНУКОВИЧА будет способствовать установлению доверия между Германией и Украиной. “Отсутствие доверия немецких политиков к украинским политикам и к Украине, это, по моему мнению, важный минус в отношениях, и я надеюсь, что это скоро изменится”, - сказал он.

Он также отметил как позитив заявление В.ЯНУКОВИЧА во время визита в ФРГ о том, что европейская перспектива для Украины - это цивилизационный выбор.