На Филиппинах в аэропорту взорвана бомба: есть жертвы

На юге Филиппин в результате взрыва в аэропорту два человека погибли и 24 получили ранения, передает Би-Би-Си.

Погиб человек, который, по всей видимости, нес взрывное устройство, а также прохожий, сообщила филиппинская полиция.

Подозреваемый пронес бомбу в здание аэропорта в рюкзаке - как явствует из видеозаписей и со слов очевидцев.

Власти пытаются выяснить, был ли этот человек смертником.

Один из местных политиков, получивший ранение, говорит, что он был целью покушения.

Взрыв произошел в районе, куда должен был прибыть американский посол Гарри ТОМАС. Он отменил поездку.