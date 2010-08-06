На Филиппинах в аэропорту взорвана бомба: есть жертвы
08:54, 06 августа 2010Мир
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24 человека получили ранения
На юге Филиппин в результате взрыва в аэропорту два человека погибли и 24 получили ранения, передает Би-Би-Си.
Погиб человек, который, по всей видимости, нес взрывное устройство, а также прохожий, сообщила филиппинская полиция.
Подозреваемый пронес бомбу в здание аэропорта в рюкзаке - как явствует из видеозаписей и со слов очевидцев.
Власти пытаются выяснить, был ли этот человек смертником.
Один из местных политиков, получивший ранение, говорит, что он был целью покушения.
Взрыв произошел в районе, куда должен был прибыть американский посол Гарри ТОМАС. Он отменил поездку.
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