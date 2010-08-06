В годовщину атомной бомбардировки посол США побывает в Хиросиме

Японский город Хиросима готовится отметить очередную годовщину атомной бомбардировки 1945 года, сообщает Би-Би-Си.

Впервые в церемониях памяти погибших и пострадавших примут участие официальные представители США. Ожидается, что вместе с посланцами более 70 стран на траурном мероприятии побывает посол США Джон Роос.

Около 140 тысяч человек погибли сразу или в течение нескольких месяцев после того, как самолет американских ВВС сбросил атомную бомбу на Хиросиму в конце Второй мировой войны.