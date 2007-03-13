Под Владивостоком горит судно с 10 россиянами и 78 автомобилями на борту

В море у Владивостока загорелось судно с 10 россиянами и 78 автомобилями на борту.

Возгорание в трюме судна "Синара", занимавшегося доставкой автомобилей из Японии во Владивосток, произошло в заливе Петра Великого в 30 милях от пристани, передают Автоновости.

"Моряки пытаются справиться с огнем, заливают трюм водой и пытаются добраться до Владивостока", - сообщили спасатели. На помощь терпящему бедствие судну вышли два спасательных судна "Топаз" и "Юрий Орленко", которые и буксируют его в порт. По данным ИТАР-ТАСС, на борту горящего судна, ходящего под флагом Кампучии, находятся 10 членов экипажа – все они россияне, о пострадавших пока не сообщается.

Погода в районе происшествия штормовая, скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду, высота волн - 3,5 метра.

Newsru