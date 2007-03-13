Берлускони делит скамью подсудимых со своим адвокатом

Сегодня Сильвио Берлускони предстанет перед судом. Бывшего премьер-министра Италии вновь обвиняют во взяточничестве, ему грозит восемь лет тюрьмы, передает радиостанция "Эхо Москвы".

На этот раз скамью подсудимых делит с политиком его собственный адвокат – Дэвид Миллс. Прокуратура считает, что ещё будучи премьером Берлускони дал ему взятку в размере 600 тысяч долларов с тем, чтобы тот дал ложные показания на двух других судебных процессах. Речь идет о тех громких коррупционных скандалах, связанных с именем Берлускони, которые разразились ещё в середине 90-х. Оба подсудимых, между тем, утверждают, что совесть их чиста: Берлускони говорит, что взяток не давал, а его адвокат – что говорил правду и только правду. Нынешняя защита экс-премьера Италии уверена, что обвинения с политика удастся снять. Берлускони представал перед судом в общей сложности уже шесть раз. По различным обвинениям, связанным с коррупцией. Виновным его признали трижды, однако решения отменялись из-за истечения срока давности или же после подачи апелляции. Судя по всему, Берлускони удастся избежать тюрьмы и на этот раз – даже если его признают виновным. Срок давности по этому делу истекает уже в феврале 2008-го года.