Сын Бакиева задержан в Англии

Сын бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим задержан в Великобритании сотрудниками пограничного ведомства. Об этом сообщает The Sun. Задержание произошло сразу по прибытии Максима Бакиева на территорию страны в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире. По информации источников издания, Бакиев-младший собирался обратиться к властям страны с просьбой о предоставлении политического убежища.

Информацию об аресте Максима Бакиева, как отмечает АКИpress, подтвердил киргизский Первый национальный канал со ссылкой на руководителя службы нацбезопасности страны Кенешбека Дуйшебаева.

В мае Максим Бакиев, напоминает Лента.ру, был объявлен властями Киргизии через Интерпол в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. В Киргизии в его отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями, а также о нецелевом использовании госкредита.

По данным киргизских правоохранительных органов, он, будучи руководителем ЗАО "Фонд развития Киргизской Республики, присвоил часть выделенного Россией кредита в 300 миллионов долларов. Киргизские власти также считают его причастным к коррупционным поставкам топлива.