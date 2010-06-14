Временное правительство Киргизии будет распространять новости по SMS

Временное правительство Киргизии с 14 июня начинает для абонентов на Юге страны рассылку официальных новостей в виде коротких сообщений по SMS.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе временного правительства.

«Эта необходимость возникла в связи с отсутствием у населения г. Ош доступа к традиционным СМИ и Интернету, и возможности оперативно узнавать жизненно важную информацию о происходящих событиях. Отсутствие подтвержденной информации влияет на распространение слухов, которые провоцируют новые конфликты и напряженность в регионе», - говорится в сообщении.

Информация будет распространяться в виде коротких сообщений о самых важных событиях на юге и в целом в стране, а так же решениях Временного правительства.

Как сообщал УНИАН, число погибших во время беспорядков на юге Киргизии увеличилась до 117 человек. По данным республиканского минздрава, за оказанием помощи к врачам обратились около полутора тысяч человек, из них почти 800 госпитализированы.

В южной столице Киргизии Оше трое суток продолжаются межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, сопровождающиеся погромами и поджогами жилых домов. Обе стороны конфликта вооружены огнестрельным оружием. В субботу беспорядки перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область республики.