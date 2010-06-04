Хиллари Клинтон посетит Украину

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН 4-5 июля посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с Х.КЛИНТОН, во время которого Госсекретарь США подтвердила свое намерение посетить Украину с официальным визитом 4-5 июля.

В рамках визита состоятся ее встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, главой украинского МИД и другими высокими должностными лицами Украинского государства, отмечается в сообщении.

В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств также отметили обоюдный интерес к углублению стратегического партнерства между Украиной и США. Они также обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.