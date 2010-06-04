Квебек признал Голодомор геноцидом украинцев

Депутаты Национальной ассамблеи Квебека вчера единогласно приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в Конгрессе украинцев Канады, отметив, что соответствующее решение парламент этой канадской провинции принял 3 июня.

Закон определяет Голодомор как «акт геноцида украинского народа в Украине 1932-1933 гг., жертвами которого стали миллионы украинцев. Голод был искусственно создан советским режимом Иосифа Сталина, чтобы уничтожить стремление украинского народа к построению свободного и независимого Украинского государства».

В соответствии с Законом, каждая четвертая суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Голодомора.

Как подчеркнули в Конгрессе украинцев Канады, этот закон является продолжением законодательных актов относительно Голодомора, таких как указ Президента Украины от 1998 года, который был одобрен Верховной Радой Украины в 2006 году; закон о Голодоморе, который единодушно был принят Парламентом Канады в 2008 году, а также соответствующие акты, которые были приняты законодательными собраниями провинций: Альберта, Саскачеван, Манитоба и Онтарио и признавали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

«Мы очень ценим работу депутатов Национальной ассамблеи Квебеку, согласно которой трагедия Голодомора уже признана на высоком уровне, что тем самым пролит свет на черные пятна в истории Советского Союза», - отметил президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД. «Квебек стал шестой юрисдикцией в Канаде, признавшей Голодомор актом геноцида украинского народа. Пусть это станет примером того, что мир помнит и признает правдивую историю украинского народа», - отметил он.