У Японии - новый премьер

Предыдущий ушел в отставку, потому что не сдержал слово

Японский парламент избрал Наото КАНА новым премьер-министром страны. Как сообщает «Газета.ру», ранее Н.КАН был выбран лидером правящей Демократической партии Японии. Предыдущий глава правительства Юкио ХАТОЯМА ушел в отставку по собственному желанию. Сам Ю.ХАТОЯМА объяснил свое решение невозможностью выполнить предвыборное обещание о выводе американской военной базы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter