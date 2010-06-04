У Японии - новый премьер
09:30, 04 июня 2010Мир
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Предыдущий ушел в отставку, потому что не сдержал слово
Японский парламент избрал Наото КАНА новым премьер-министром страны.
Как сообщает «Газета.ру», ранее Н.КАН был выбран лидером правящей Демократической партии Японии.
Предыдущий глава правительства Юкио ХАТОЯМА ушел в отставку по собственному желанию. Сам Ю.ХАТОЯМА объяснил свое решение невозможностью выполнить предвыборное обещание о выводе американской военной базы.
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