Путин попал в ДТП

Небольшое ДТП с участием автомобиля премьера РФ Владимира Путина произошло вчера в центре Москвы.

По информации "Эхо Москвы", в машине, у которой было повреждено колесо, находился сам премьер-министр. Председатель правительства не пострадал.

Об инциденте "Эху Москвы" рассказал очевидец, Роман.

"Ехал кортеж. Напротив какого-то ресторана из-под машины Путина пошло задымление. Непонятно, не было видно, что там конкретно. Пошел дым. Все машины начали окружать этот "Мерседес", выбежала ФСО из джипов, окружили (премьера), пересадили его", - рассказал очевидец. Он утверждает, что располагает видеозаписью части произошедшего.

В интервью агентству РИА Новостиофициальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов рассказал, что причиной происшествия стал металлический предмет, оказавшийся на проезжей части.

Московские коммунальщики, между тем, говорят что в дневное время суток они не должны следить за тем, чтобы на дорогах не было посторонних предметов. Источник в комплексе городского хозяйства рассказал, что они производят уборку дорог утром и вечером. В остальное время – это забота ГИБДД.