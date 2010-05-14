Германия - против присоединения Украины к Гаагской конвенции

Основным мотивом нежелания Германии отозвать свои возражения против присоединения Украины к Гаагской конвенции 1961 года, которые отменяет требование консульской легализации официальных документов, является высокий уровень коррупции в стране.

Об этом заявил посол Федеральной Республики Германия в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ во время встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, которая состоялась в украинском Минюсте 13 мая вечером.

Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ отметил, что негативные рейтинги Украины относительно уровня коррупции в государстве, которые значительно ухудшились на протяжении последних пяти лет, порождают недоверие к документам, которые подают украинские граждане в дипломатические учреждения ФРГ.

«В Германии существует неуверенность, что вопрос легализации официальных документов в Украине разграничен с таким фактором, как коррупция», - отметил Посол.

В то же время, подчеркнул посол, Германия отмечает шаги, сделанные Украиной для устранения препятствий в применение Гаагской конвенции.

По словам дипломата, Германия продолжает анализировать практику выполнения Конвенции Украиной в отношениях с другими государствами и изучать возможность признания присоединения Украины к этому международному соглашению.

В ходе встречи с послом Германии украинский министр юстиции напомнил о проведении Украиной, начиная с 2003 года, значительной работы нормативного и практического характера с целью устранения препятствий для применения в отношениях с ФРГ норм Гаагской конвенции.

Министр юстиции сослался на позитивные отзывы других государств - участниц Конвенции относительно ее применения в отношениях с Украиной

* * * Международная Гаагская конвенция 1961 года, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, вступила в силу для Украины 22 декабря 2003 года. На сегодняшний день к Конвенции также присоединилось около 100 стран.

Из всех государств - участниц Конвенции лишь Германия высказывает возражение против присоединения к соглашению Украины из-за якобы наличия значительного количества поддельных или фальшивых документов. В соответствии со статьей 12 Конвенции соглашение вступает в силу лишь в отношениях с государствами, которые не высказывают возражений против присоединения конкретной страны к указанной конвенции.

Консульская легализация официальных документов – это многоступенчатая, сложная и затратная процедура подтверждения действительности оригиналов официальных документов или заверения подлинности подписей должностных лиц, действительности отпечатков штампов, печатей, которыми заверен документ, с целью использования его за границей.

Гаагская Конвенция 1961 года предусматривает упрощенную процедуру легализации документов, заменив сложную процедуру консульской легализации проставлением специального штампа "апостиль". Документ, на котором проставлен апостиль, не нуждается ни в каком дополнительном оформлении или заверении и может быть использован в любом другом государстве - участнике Конвенции.

Апостиль проставляется: на документах, которые исходят от органов судебной власти Украины; на документах, которые исходят от органов прокуратуры Украины, органов юстиции; на административных документах; на документах об образовании и ученом звании; на документах, оформленных государственными и частными нотариусами; на официальных свидетельствах, выполненных на документах, подписанных лицами в их частном качестве, таких как официальные свидетельства о регистрации документа или факта, который существовал на определенную дату, и официальных и нотариальных заверенных подписей.