ФСБ вернет в Севастополь военных контрразведчиков

Российская ФСБ и Служба безопасности Украины на следующей неделе планируют подписать новый документ, определяющий работу российских контрразведчиков в Севастополе, где базируется Черноморский флот РФ.

Об этом журналистам в Санкт-Петербурге сообщил глава ФСБ Александр БОРТНИКОВ, передает РИА «Новости».

"Мы с коллегами из СБУ договорились о возвращении наших военных контрразведчиков в Севастополь. На следующей неделе состоится встреча представителей двух спецслужб, на которой мы подпишем новое соглашение о совместной работе по обеспечению безопасности", - сказал он.

Как сообщалось, в 2009 году территорию Украины покинули 19 сотрудников ФСБ, обеспечивавших безопасность на Черноморском флоте РФ. Их пребывание в Крыму было предусмотрено договором от 2000 года, который был денонсирован по инициативе предыдущего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

11 мая В.НАЛИВАЙЧЕНКО в комментарии «Коммерсанту» в очередной раз заявил, что «протокол, заключенный в 2000 году, согласно которому подразделения ФСБ находились в Крыму, никогда не соответствовал законодательству Украины».

Кроме того, он уверен, что функции, которые с 2000 по 2009 год были возложены на офицеров ФСБ, в частности - противодействие шпионажу на флоте и антитеррористическая деятельность - может и должна выполнять украинская спецслужба. "Мы сделали четкий вывод: у нас достаточно сил самостоятельно справляться с этими задачами, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - И самое главное, российская контрразведка на нашей территории совершала недружественные акты, в том числе вербовочные подходы и подходы к секретоносителям, нарушая Уголовный кодекс Украины".