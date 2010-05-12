Самолет Качиньского мог разбиться из-за массовых звонков по мобильным?

Польская прокуратура рассматривает новую версию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском - следователи проверяют, могли ли спровоцировать трагедию мобильные телефоны пассажиров, передает РИА Новости.

Как рассказал газете Rzeczpospolita генеральный прокурор Анджей Серемет, большинство мобильных на борту самолета работало в последние минуты полета. "По ним разговаривали и отсылали SMS", - сказал Серемет. По его словам, следователи изучают около 100 аппаратов сотовой связи.

Сейчас необходимо выяснить, не оказало ли использование мобильных влияние на работу систем управления самолетом, полагает прокуратура. Следствие не отметает ни одной из технических версий, сказал Серемет, предупредив, что это займет время. "Поэтому призываю к терпимости и сдержанности в оценке хода расследования", - подчеркнул он.

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