В Ливии разбился самолет: погибли 105 человек

Самолет разбился в ливийской столице Триполи, погибли 105 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Самолет, тип которого не сообщается, разбился при заходе на посадку. Воздушное судно, предположительно ливийское, прибыло из Южной Африки. Как сообщил агентству Франс Пресс источник в силовых структурах, на месте крушения самолета обнаружены тела 94 пассажиров и 11 членов экипажа. Обстоятельства происшествия уточняются.