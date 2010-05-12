Сегодня Греция снова будет бастовать

Крупнейшие греческие профсоюзы государственных служащих (ADEDY) и работников частного сектора (GSEE) намерены сегодня провести забастовку в Афинах против "нечестных и жестких" мер правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"Рабочие продолжают бороться против нечестных и жестких мер правительства, Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ). За кризис должны заплатить те, кто разграбил государственный бюджет", - говорится в заявлении профсоюзов.

Всеобщая забастовка и многотысячные шествия прошли в минувшую среду в Греции против мер правительства, которое обязалось сократить бюджетные расходы на 30 млрд. евро за три года в обмен на 110-миллиардный пакет кредитной помощи ЕС и МВФ.

После массовых демонстраций в прошлую среду произошли столкновения. При пожаре в подожженном банке погибли три человека, в том числе беременная женщина. Пострадали десятки магазинов и банков, были подожжены здания в центре города.

В минувший четверг столицу Греции также охватили демонстрации, в шествиях принимали участие не менее 30 тысяч человек.