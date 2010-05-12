Назначены новые британские министры

Королева Великобритании Елизавета Вторая утвердила лидера британской партии либерал-демократов Ника Клегга на пост заместителя премьер-министра в новом коалиционном правительстве, говорится в сообщении Даунинг-стрит.

"Ее Величество королева любезно согласилась утвердить Ника Клегга на посту заместителя премьер-министра", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Таким образом, партия либерал-демократов впервые со времени своего основания в 1988 году смогла войти в правительство. До этого посты в кабинете занимали только представители Либеральной партии Великобритании, из которой вышли нынешние либерал-демократы - в рамках коалиционного правительства, созданного Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны.

Должность вице-премьера не предусмотрена конституционными нормами, однако является одним из самых высоких постов в кабинете. Заместитель премьер-министра не является также и обязательной должностью - заместитель был у экс-премьера Тони Блэра, однако следующий глава кабинета Гордон Браун не стал никого назначать на эту позицию.

Пока неясно, какой круг полномочий войдет в сферу ответственности Клегга как вице-премьера.

Как сообщает Даунинг-стрит, королева также одобрила назначение на различные посты в кабинете министров еще четверых его однопартийцев. Сейчас известны имена троих из них.

Один из самых опытных партийцев Винс Кейбл, отвечающий в партии за финансовую политику, получил пост главного секретаря Казначейства - фактически, заместителя министра финансов. Сам пост главы Минфина, вопреки ожиданиям, ему не достался, а ушел к "теневому" канцлеру Джорджу Осборну.

Глава партийного аппарата, шотландец Дэнни Александер станет министром по делам Шотландии, а Дэвид Лоус получит пост министра по делам детей, школ и семьи.

Ранее стало известно, что посты получили "теневые" министры-консерваторы.

Новым канцлером Казначейства (министром финансов) Великобритании назначен Джордж Осборн, пост министра иностранных дел получит Уильям Хейг, оба ранее занимали соответствующие должности в "теневом" кабинете, передают британские СМИ со ссылкой на свои источники в новом правительстве.

Осборн - один из ближайших соратников нового премьер-министра Дэвида Кэмерона. Он обещает в течение 50 дней принять экстренный бюджет для борьбы с рекордным внутренним долгом страны, а также провести сокращения бюджетных расходов до 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Хейг был лидером Консервативной партии в 1997-2001 годах.