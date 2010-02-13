В Афганистане началась крупнейшая операция войск НАТО и США

Войска США и НАТО начали крупнейшую наступательную операцию на юге Афганистана, в провинции Гильменд, с целью подавления сопротивления талибов.

Как сообщает "Газета.ру", всего в операции «Муштарак» задействовованы 15 тысяч военнослужащих из США, Великобритании и правительственной армии Афганистана.

В ходе первого этапа операции натовские войска заняли 11 населенных пунктов, а сопротивление талибов было подавлено.

Сейчас американцы ведут бои в городе Марджа, куда они были десантированы на вертолетах, а британские военнослужащие пытаются установить контроль над лежащим к северу от города районом Над Али.