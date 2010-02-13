Почему мировые лидеры спешат поздравить Януковича?

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ связывает поздравления с победой на президентских выборах, которые высказали лидеры иностранных государств Виктору ЯНУКОВИЧУ, с желанием международного сообщества сохранить стабильность в Украине.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал в эфире телеканала Интер.

"Они (лидеры иностранных государств – УНИАН) спешат поздравить господина ЯНУКОВИЧА, беспокоясь относительно возможной дестабилизации ситуации в Украине. Они хотят показать, что они заинтересованы в стабильности в Украине", – сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнул, что их политическая сила также заинтересована в сохранении стабильности в Украине. "Именно поэтому мы идем путем исключительно конституционным, правовым, понимая все подозрения, предпосылки и проблемы, связанные с нашим судопроизводством, но именно этим путем мы идем, а не путем улицы, путем борьбы", – подчеркнул он.