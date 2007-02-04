Покушение на главу МВД Дагестана – трое убитых (фото)
Возбуждены 2 уголовных дела
|На дороге остались две воронки глубиной два метра
Как сообщила "Интерфаксу" утром в воскресенье начальник пресс-службы МВД республики Анжела Мартиросова, в 22:40 мск субботы подъехавший на легковом автомобиле к своему дому по улице Черкейской капитан милиции, следователь Максуд Магомедов 1979 года рождения был расстрелян из автоматического оружия.
На место выехал министр внутренних дел Дагестана. На подъезде к месту происшествия, на улице Каратинского, джип, в котором находилась охрана министра был подорван двумя взрывными устройствами.
|На месте погиб майор милиции, а утром в воскресенье в больнице скончался водитель джипа
По словам Мартиросовой, суммарная мощность подорванных на улице Каратинского взрывных устройств составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. На дороге остались две воронки глубиной два метра. Диаметр одной из них - 1,5 м, другой - 5 м.
Возбуждены уголовные дела по ст. 317 - в связи с расстрелом следователя и по ст. 317, ч. 3. ст. 222, ст. 223 - по факту подрыва автомобиля.
Террористы уже покушались на жизнь министра внутренних дел Дагестана генерал-лейтенанта Адильгерея Магомедтагирова. Как напомнили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана, первое "спланированное покушение на руководителя силового ведомства террористы осуществили 8 августа 2006 года".
|На подъезде к месту происшествия джип, в котором находилась охрана министра был подорван двумя взрывами
Террористы привели в действие два взрывных устройства, общей мощности до 200 кг в тротиловом эквиваленте, и обстреляли кортеж из автоматического оружия.
Сам министр чудом не пострадал, отделавшись легкой контузией. Погибли два охранника генерала, ранения получили восемь милиционеров и трое гражданских лиц.
|Была подорвана выехавшая на место происшествия милицейская машина