Буш намерен просить у Конгресса $130 млрд

Президент США Джордж БУШ через несколько дней предложит Конгрессу увеличить расходы на армию в проекте бюджета на 2007-2008 финансовый год. По данным агентства Associated Press, глава Белого дома намерен попросить у законодателей 130 миллиардов долларов.

Такое увеличение необходимо обеспечить за счет сокращения внутренних затрат страны, заявил Дж.БУШ. "Снижение дефицита во время войны требует уменьшения затрат в остальных сферах", - сказал он. В то же время Дж.Буш сообщил, что 5 февраля с.г. представит Конгрессу план, который позволит избавиться от дефицита бюджета к 2012 г.

Комментариев из Конгресса пока не поступало, поскольку опубликованные американскими СМИ цифры пока являются неофициальными.

По прогнозам экспертов, дефицит американского бюджета в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2007г., составит около 172 млрд долл. Ожидается, что к 2012г. бюджетные показатели США перейдут от дефицита к профициту.