Еврокомиссия попробует уломать Москву

Европейская комиссия попробует уговорить Россию согласиться с принципами Европейской энергетической хартии и заложить эти принципы в новое рамочное соглашение о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщил источник в Еврокомиссии.

“Мы бы очень хотели видеть принципы Европейской энергетической хартии составной частью нового соглашения”, - сказал собеседник агентства.

Он не стал детализировать, что именно может предложить ЕС России для получения ее согласия на сотрудничество по принципам энергетической хартии, отметив лишь, что ЕС считает переход в отношениях с Россией на эти принципы одной из главных задач.

“Мы знаем, что Россия отказывается от ратификации хартии, и нам очень жаль, что так происходит. Однако последняя ситуация с Беларусью, прошлогодний конфликт с Украиной показали, что нам нужны стабильные отношения. И не только ЕС, но и России”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, хотя, с одной стороны, ЕС зависит от России в вопросах энергетического обеспечения, но и Россия также зависит от ЕС, поскольку энергоресурсы составляют 60% ее экспорта в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, Россия отказывается ратифицировать Европейскую энергетическую хартию, которая предусматривает равный доступ для всех компаний к добыче и транзиту природных ресурсов, поскольку не видит преимуществ, которые она может получить от этого.

В январе 2005 и в январе 2006 лет из-за не принятых решений по вопросам стоимости энергетических ресурсов сначала с Украиной, а затем с Беларусью, Россия прекращала поставки газа и нефти в Европу по трубопроводам, которые проходят через территории этих стран.

5 февраля в Москве состоится заседание Россия – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором, в частности, планируется обсудить вопрос подготовки к заключению нового рамочного соглашения между двумя сторонами. Еврокомиссия пока не имеет мандата на начало переговоров относительно содержания соглашения, поскольку начало переговоров заблокировано Польшей из-за отказа России отменить эмбарго на импорт польской сельскохозяйственной продукции.