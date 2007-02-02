ООН позволит Косову отделиться от Сербии?

Косову позволят отделиться от Сербии и пользоваться собственными символами государственности, говорится в предложениях, подготовленных спецпредставителем ООН Марти Ахтисаари.

В плане, который в пятницу представит в Сербии Ахтисаари, не упоминается слово "независимость", однако фактический смысл предложений заключается именно в этом, сказали Би-би-сизападные дипломаты.

Сербская провинция находится под управлением ООН с 1999 года после натовской операции, в результате которой сербские войска были вынуждены покинуть Косово.

Все эти годы велись переговоры о заключительном статусе Косова, однако они не дали результата.

Этнические албанцы, составляющие 90% двухмиллионного населения провинции, хотят отделиться от Сербии.

Однако сербы считают Косово - все еще официально часть Сербии - колыбелью своей культуры и выступают категорически против любого решения, которое приведет к независимости провинции.

План Ахтисаари, однако, фактически дает Косову, как сказал западный дипломат на условиях анонимности, "независимость под международным контролем".

Косову будет разрешено иметь государственные символы, в том числе флаг и национальный гимн, а также право на членство в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций.

Правда, оговариваются и условия для этой независимости.

Специально назначенный "представитель международного сообщества" получит право вмешиваться в случае, если Косово попытается пойти дальше предначертанного в плане. Военные и полицейские функции останутся у сил НАТО и Евросоюза.

Косово не может быть поделено на сербскую и албанскую зоны и не может присоединиться к какому-либо государству: таким образом исключена возможность создания "Великой Албании".

В плане особо подчеркивается защита прав косовских сербов, в том числе православной церкви и сербского языка. Сербам также гарантировано представительство в парламенте, полиции и органах власти.

Марти Ахтисаари представит свой план вначале в Белграде и затем представителям косовских албанцев в Приштине.

После чего план должен быть утвержден Советом Безопасности ООН.

Сербия неоднократно заявляла, что не согласится с потерей суверенитета над Косовом. Сербский представитель на переговорах Слободан Самарджич отверг предложения, которые содержатся в плане Ахтисаари.

С 2005 года бывший президент Финляндии и нынешний специальный посланник ООН в Косово Марти Ахтисаари работал над предложениями по будущему статусу края. На прошлой неделе предложения были озвучены на закрытом заседании специальной комиссии ООН.