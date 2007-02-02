Чавес: Буш должен сидеть в тюрьме

Диктатура президента США Джорджа Буша представляет серьезную угрозу мировой демократии, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Дж.Буш и Джон Негропонте, возглавлявший службу национальной разведки США, должны предстать перед судом за "военные преступления, которые совершили американские войска" в ходе различных операций, добавил У.Чавес.

"Они оба преступники и должны до конца жизни просидеть в тюрьме", - сказал венесуэльский президент, выступая перед журналистами в Каракасе, передает (C) Associated Press.

Стоит напомнить о том, что недавно лидер Венесуэлы послал всех гринго к черту. Такая реакция последовала на комментарии США по поводу тотальной национализации, которую У.Чавес объявил вскоре после избрания на третий срок.

Кроме того, 26 января президент пригрозил выслать из Каракаса посла США Вильяма Браунфилда, также за высказывания по поводу национализации крупнейшей телекоммуникационной компании страны.

Американский посол потребовал, чтобы сумма, за которую государство выкупит доли в компании, соответствовала истинной стоимости акций. В ответ на это У.Чавес заявил: "Если вы продолжаете вмешиваться в дела Венесуэлы, в первую очередь вы нарушаете Женевские соглашения и можете быть объявлены персоной нон грата, и тогда вам придется покинуть страну".

Напомним, сейчас у У.Чавеса имеются чрезвычайные полномочия, согласно которым все подписанные им декреты автоматически (без одобрения парламента) получают статус закона. Это нужно для того, чтобы провести национализацию стратегических секторов экономики (в основном нефтедобычу и телекоммуникации), лишить независимости Центральный банк и упразднить ограничение числа сроков у власти для президента.

РБК