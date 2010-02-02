Задержанного офицера ФСБ заманил в Украину "перевербованный агент"

Центр общественных связей ФСБ России подтверждает информацию о задержании на территории Украины сотрудника этой российской спецслужбы.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЦОС ФСБ РФ.

В то же время, в ЦОС отметили, что действия российской стороны носили ответный характер и были продиктованы возросшей вербовочной активностью спецслужб Украины в отношении российских граждан.

В ЦОС ФСБ России заверяют, что инцидент, в частности, был вызван тем, что «гражданин Украины Руслан ПИЛИПЕНКО, известный ФСБ как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, начиная с 2006 года активно занимался деятельностью в ущерб интересам безопасности Вооруженных сил РФ». Сообщается, что его противоправные акции были выявлены и задокументированы органами ФСБ РФ.

Также утверждается, что 29 октября 2009 года Р.ПИЛИПЕНКО был задержан в Тирасполе на российском военном объекте при осуществлении шпионских действий. В ходе задержания у него были обнаружены и изъяты цифровой фотоаппарат с электронной копией документов, имеющих гриф "секретно" и "совершенно секретно", содержание которых составляет государственную тайну России. В ходе разбирательства гражданин Украины дал признательные показания и инициативно заявил о готовности представить информацию о других разведывательных акциях и агентуре, задействованной в работе против России.

Принимая во внимание тот факт, что в объяснениях Р.ПИЛИПЕНКО имелись противоречия, органу безопасности было предписано воздержаться от применения к нему мер уголовно-процессуального характера и поставлена задача по более полному выяснению характера разведдеятельности главного управления разведки Минобороны Украины в отношении российских военных объектов, говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ уверяют, что в последствии Р.ПИЛИПЕНКО предложил сотруднику ФСБ встретиться 27 января для передачи сведений, якобы свидетельствующих о наличии непосредственных угроз безопасности российским военным объектам в Приднестровье.

В настоящее время ФСБ РФ проводит выяснение обстоятельств инцидента. О сложившейся ситуации руководство СБУ было своевременно проинформировано.

«Вызывает удивление тот факт, что руководство СБУ поспешило предать огласке данный инцидент, так как обычно подобного рода ситуации урегулируются по линии взаимодействия спецслужб», отмечает ЦОС ФСБ РФ и категорически опровергает информацию Службы безопасности Украины о якобы применении к гражданину Украины Р.ПИЛИПЕНКО каких-либо насильственных действий или угроз.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в Одесской области 27 января СБУ задержала пятерых офицеров ФСБ России, которые пытались получить сведения в военной и оборонной сферах, представляющих военную тайну.

По его словам, «на горячем» был задержан кадровый офицер спецслужбы РФ во время получения от гражданина Украины сведений, представляющих гостайну, и передачи вознаграждения в сумме 2 тыс. дол. за предоставленную информацию.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, встреча с агентом происходила в 14 км от государственной границы. При этом меры прикрытия на другом автомобиле осуществляли еще трое офицеров ФСБ РФ, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Приднестровского региона Республики Молдова.

За действиями свои подчиненных, которые прикрывали шпионскую акцию и обеспечивали безопасность разведчика, издалека наблюдал их руководитель – подполковник, начальник Отдела военной контрразведки ФСБ РФ в ОГРВ, который скрылся с места события, оставив своих подчиненных.

Во время личного осмотра задержанных, сотрудники СБУ изъяли орудия шпионской деятельности: цифровые диктофоны, вмонтированную в авторучку видеокамеру, закамуфлированный под брелок для ключей контейнер для хранения цифровых данных, в том числе с инструкциями для агента, ноутбук, флешки памяти, 2 тыс. долларов.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, одним из доказательств того, что акцию осуществляли офицеры ФСБ РФ, является факт обнаружения на карте памяти мобильного телефона фотокопии тайной инструкции, которая регламентирует агентурную деятельность ФСБ РФ. Старший офицер спецслужбы России, как выяснилось, специально прибыл из Москвы для управления разведывательной операцией. Все задержанные российские офицеры въехали в Украину из Приднестровья.

Установлено, что несколько месяцев назад они захватили на территории Приднестровье гражданина Украины, доставили его на военную базу, где, угрожая его жизни и здоровью, а также его семьи, вынудили к сотрудничеству.

В отношении старшего офицера возбуждено уголовное дело по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и по решению Шевченковского райсуда Киева для него избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные сотрудники ФСБ РФ после допросов и получения от них исчерпывающих объяснений по поводу выполнения разведзаданий во вред безопасности Украины высланы с территории нашего государства с запрещением въезда на 5 лет.