Самый быстрый космический аппарат прошел половину пути до Плутона

Космический аппарат New Horizons пересек условную границу, которая отмечает половину расстояния от Земли до Плутона. Об этом сообщается на сайте проекта, передает Лента.ру.

New Horizons - это самый быстрый из когда-либо создаваемых человеком аппаратов. В настоящее время он приближается к цели своего путешествия - Плутону - со скоростью 1,2 миллиона километров в день. Для сравнения, длина земного экватора составляет 40 тысяч километров.

Сейчас New Horizon находится между орбитами Сатурна и Урана на расстоянии примерно 2,5 миллиарда километров от Земли. При этом большая часть электроники космического посланника находится в спящем режиме.

Аппарат был запущен в январе 2006 года. Целью миссии является изучение Плутона - примерно через 5,5 лет New Horizon сблизится с целью. В общей сложности он будет проводить наблюдения всего девять дней в июле 2015 года, за которые наберет порядка 4,5 гигабайт информации.