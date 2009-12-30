Ющенко утвердил решение СНБО о ходе переговоров с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ходе переговоров с Европейским Союзом относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в указе главы государства на его официальном сайте.

Согласно решению, рассмотрев информацию Министерства иностранных дел Украины о ходе переговоров с Европейским Союзом относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, СНБО отмечает положительные результаты в этой сфере.

В то же время Совет констатирует, что дальнейшее успешное проведение этих переговоров, в частности, относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, является наиболее актуальным вопросом в отношениях между Украиной и ЕС.

СНБО рекомендовала Кабинету министров Украины:

1) предпринять с учетом результатов переговоров с ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (в части создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС) меры по активизации в 2010 году работы с адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС (в том числе институционных преобразований) в сферах технической регуляции, государственных закупок, таможенной регуляции (санитарный и фитосанитарный контроль);

2) обеспечить надлежащее представительство украинской стороны на всех этапах переговоров с ЕС о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, для чего, в частности, предусмотреть во время доработки проекта закона о государственном бюджете Украины на 2010 год расходы на обеспечение участия Украины в указанных переговорах;

3) ежеквартально обеспечивать:

информирование общественности о мерах, осуществляемых в сфере европейской интеграции Украины, в том числе о ходе переговоров с ЕС о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и достигнутых результатах;

проведение консультаций с отечественными производителями товаров и услуг, их объединениями по проблемным вопросам, возникающим во время переговоров с ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС;

4) принять меры об обеспечении координации работы центральных органов исполнительной власти в ходе переговоров с ЕС о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности, по отраслевым вопросам;

5) обеспечивать учет договоренностей, достигнутых во время переговоров с ЕС о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в проектах нормативно-правовых актов по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министерству иностранных дел Украины рекомендовано:

1) представить в месячный срок на рассмотрение Президенту Украины предложения о позиции Украины на переговорах с ЕС в 2010 году относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом;

2) обеспечить проведение на регулярной основе консультаций с государствами-членами ЕС о путях решения проблемных вопросов, возникающих во время переговоров с ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.