США: базы ПРО в Польше и Чехии не представляют угрозы для России

США отвергли критику со стороны России в связи с планами Пентагона разместить в Восточной Европе базу противоракетной обороны. В заявлении американского Госдепартамента также говорится, что США открыты для сотрудничества с Россией в рамках этой инициативы, передает Associated Press.

Переговоры с Польшей и Чешской Республикой "направлены на те безответственные государства", которые, возможно, обладают ракетными технологиями, "способными представлять угрозу для наших друзей и союзников, и которые могут угрожать Соединенным Штатам", заявил официальный представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. При этом он никак не прокомментировал переговоры помощника госсекретаря США Дэниела Фрайда с руководством Польши и Чехии по вопросу размещения на территории этих стран американских комплексов противоракетной обороны (ПРО).

Ранее Д.Фрайд выразил мнение руководства США, что американские базы ПРО в Восточной Европе не представляют угрозы для России, поскольку, по его словам, они предназначены для укрепления обороны Европы и предотвращения атак со стороны стран-изгоев. К числу последних США относят в первую очередь Иран и Северную Корею.

Иную оценку планам США дал командующий Космическими войсками РФ генерал-полковник Владимир Поповкин. Он сказал, что возможное размещение радиолокационных станций в Чехии и позиционного района антиракет в Польше несет угрозу России. По словам В.Поповкина, российская сторона внимательно следит за этими процессами и будет принимать соответствующие меры в этой связи.