Литвиненко пытались отравить дважды

Попыток отравления Александра Литвиненко могло быть две, причем в первый раз убийцы не достигли желаемого результата. Именно такая версия событий, произошедших в Лондоне в конце 2006 года, выдвигается в документальном фильме телекомпании BBC, который будет показан вечером 22 января, сообщает Reuters.

В фильме "Как отравить шпиона" (How to poison a spy) рассказывается, что первая (безрезультатная) попытка отравления бывшего агента ФСБ могла быть предпринята 16 октября 2006 года в суши-баре Itsu.

Такой вывод создатели фильма сделали исходя из того, что следы радиоактивного полония-210 были обнаружены не в той части бара, где Литвиненко обедал с итальянским экспертом по спецслужбам Марио Скарамеллой накануне своего отравления.

После того, как первая попытка не удалась, убийца (или убийцы) предприняли вторую, которая, как полагают журналисты, могла произойти 1 ноября в баре отеля Millennium.

Напомним, что Александр Литвиненко умер 23 ноября от отравления полонием-210. Британские спецслужбы, расследующие это дело, квалифицировали его как убийство.

Лента.ру