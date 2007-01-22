В США уже есть 115 кандидатов в президенты

В настоящее время в США о своих планах участвовать в президентских выборах 2008 года объявили уже 115 человек.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию США, по состоянию на 31 декабря 2006 года документы о выдвижении своей кандидатуры или письма о формировании предварительных предвыборных организаций в комиссию направили 109 человек.

В течение января 2007 года о своем участии на президентских выборах или о формировании комитета для изучения такой возможности объявили еще шесть фигур - бывшая первая леди США сенатор-демократ Хиллари КЛИНТОН, председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф БАЙДЕН, сенаторы-демократы Джон ЭДВАРДС и Барак ОБАМА, сенатор-республиканец Сэм БРАУНБЕК и губернатор штата Нью-Мексико, демократ Билл РИЧАРДСОН.

"Гонка 2008 года будет самыми продолжительными по времени и самыми дорогостоящими выборами в американской истории", - заявил журналистам в середине минувшей недели председатель Федеральной избирательной комиссии Майкл ТОНЕР, по словам которого стоимость президентских выборов впервые в истории США превысит 1 миллиард долларов.

При этом для того, чтобы любого из кандидатов "воспринимали серьезно", ему или ей необходимо собрать в предвыборную кассу не менее 100 миллионов долларов, сказал глава комиссии.

"Можете назвать это сбором за право участия в размере 100 миллионов долларов", - сказал М.ТОНЕР.

Официальные кандидаты на пост Президента и вице-президента США от демократов будут объявлены на общенациональном съезде Демократической партии США, который пройдет с 25 по 28 августа 2008 года в Денвере (штат Колорадо).

Республиканские кандидаты на пост президента и вице-президента будут названы на общенациональном съезде Республиканской партии США, который, пройдет в городе Сент-Пол (штат Минесота) с 1 по 4 сентября 2008 года.

Президентские выборы 2008 года в США состоятся 4 ноября 2008 года.